Confira as dezenas sorteadas na Mega-Sena desta quarta-feira

A Mega-Sena, concurso 2388, pode pagar nada menos do que R$ 32 milhões ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas na noite desta quarta-feira (dia 7).

Confira:

08 – 30 – 33 – 37 – 45 – 48

No último sorteio da Mega-Sena, realizado no sábado (dia 3), ninguém acertou a faixa principal, mas 30 apostadores fizeram a quina (cinco pontos) e cada um deles levou para casa R$ 89.150,26.

Na faixa de quatro acertos (a quadra), 3.038 pessoas ganharam, cada uma, R$ 1.257,64.

Veja como foi o sorteio de sábado da Mega-Sena.

Lotofácil

O concurso 2275 da Lotofácil sorteou na noite de hoje prêmio avaliado em R$ 1,5 milhão para quem adivinhar as 15 dezenas.

Veja quais são:

01 – 02 – 04 – 05 – 07

10 – 11 – 12 – 13 – 14

15 – 16 – 19 – 20 – 21

Dois apostadores de São Paulo (Capital) foram os ganhadores do concurso passado da Lotofácil, sorteado na terça-feira (dia 6) pela Caixa Econômica Federal. Cada um deles foi premiado com R$ 648.705,78.

A edição foi bastante concorrida e 275 apostas fizeram 14 pontos. Cada uma delas ganhou R$ 1.413,18.

Na faixa dos treze acertos, 10.726 apostas ganharam prêmios de R$ 25.

Clique aqui para ver os números sorteados nesta terça-feira na Lotofácil.

Quina

Metro

Já a Quina pode pagar R$ 1,6 milhão no concurso 5599. Leva a quantia quem acertar a faixa dos cinco pontos.

O resultado da noite foi o seguinte:

14 – 25 – 49 – 73 – 77

Nenhum apostador levou o prêmio principal do sorteio do concurso 5598, na última terça-feira. Por isso, o prêmio acumulado para hoje.

Quarenta e um apostadores acertaram quatro da cinco dezenas sorteadas e cada um deles levou para casa R$ 9.802,60.

A Quina pagou ainda R$ 192,10 para 3.146 apostas que acertaram apenas três números.

Clique aqui para ver os números da Quina desta terça-feira.

Super Sete

Mais cedo, rolou o sorteio do concurso 114 da Super Sete.

A sequência premiada foi:

1 – 2 – 7 – 0 – 9 – 3 – 9

Ninguém acertou os sete números, e o prêmio acumulou em R$ 750 mil para a próxima sexta-feira (dia 9).

Nenhum apostador acertou também seis pontos, mas aqueles que adivinharam cinco – caso de 47 pessoas – receberam R$ 826,81.

Veja como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.