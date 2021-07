Apostou na Lotofácil? Confira o sorteio desta terça-feira

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (dia 6) o concurso 2274 da Lotofácil. Quem acertar as 15 dezenas pode levar para casa o tradicional prêmio de R$ 1,5 milhão.

Confira o resultado:

02 – 03 – 04 – 06 – 08

09 – 10 – 12 – 16 – 17

19 – 20 – 22 – 23 – 24

Na última segunda-feira (dia 5), dois apostadores, um de Botucatu, interior de São Paulo, e outro de Salvador, na Bahia, dividiram o prêmio principal da Lotofácil. Cada um deles levou para casa R$ 764.466,49.

Foram premiados ainda no sorteio da Lotofácil de ontem 260 apostadores que acertaram 14 números. Cada um recebeu R$ 1.761,44.

A loteria pagou R$ 25 para 9.562 apostadores que acertaram apenas 13 pontos.

Clique e veja os números sorteados na Lotofácil de segunda-feira.

Quina

O concurso 5598 da Quina, também sorteado nesta noite, pode pagar R$ 700 mil a quem adivinhar as cinco dezenas da sorte.

Veja quais são:

12 – 47 – 60 – 69 – 77

Uma única aposta feita em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, levou o prêmio da última segunda-feira da Quina, de R$ 6.731.433,65.

Além do sortudo do ABC, 95 apostas acertaram a quadra (quatro pontos) no sorteio de segunda e cada uma delas ganhou R$ 7.410,89.

A Quina pagou ainda R$ 160,55 para 6.594 apostas que acertaram apenas o terno (três pontos).

Clique e veja os números sorteados ontem na Quina.

Lotomania

A Lotomania, por sua vez, pode pagar R$ 1,6 milhão para o felizardo que acertar as 20 bolas que saíram do globo.

São elas:

02 – 04 – 07 – 12 – 17

19 – 33 – 40 – 43 – 44

46 – 48 – 52 – 63 – 67

71 – 72 – 85 – 95 – 96

Na sexta-feira passada (dia 2), seis pessoas ganharam R$ 39.419,41 pelo acerto de 19 pontos.

Outras 65 marcaram 18 dezenas corretamente e, por isso, receberam R$ 2.274,20 cada.

Relembre o sorteio da Lotomania da última sexta-feira.

Dupla Sena

O concurso 2244 da Dupla Sena pode pagar R$ 10 milhões nesta noite.

Veja os resultados:

1º sorteio: 03 – 05 – 09 – 24 – 26 – 48

2º sorteio: 12 – 23 – 25 – 42 – 46 – 47

No último sábado (dia 3), ninguém acertou as faixas principais de ambos os sorteios e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

No primeiro, porém, 31 apostas fizeram a quina e levaram R$ 5.180,87. Outras 1.707 fizeram a quadra e ganharam R$ 107,52.

Já no segundo sorteio, 46 pessoas levaram R$ 3.142,31 por terem acertado cinco dezenas enquanto 2.385 apostadores receberam R$ 76,96 por terem adivinhado quatro dos seis pontos.

Veja as dezenas sorteadas nos dois sorteios da Dupla Sena de sábado.

Amanhã tem Mega-Sena

Metro World News

A Mega-Sena sorteará amanhã (dia 7) nada menos do que R$ 32 milhões. Já pensou levar essa bolada para casa?

No sorteio do último sábado, milhares de apostadores arriscaram a sorte, mas nenhum conseguiu acertar todas as dezenas.

Trinta apostadores chegaram bem perto de angariar o prêmio: eles acertaram a quina, e cada um ganhou R$ 89.150,26.

O número de apostas que acertou a quadra foi bem maior – 3.038 -, sendo que cada uma delas ganhou R$ 1.257,64.

Clique aqui para ver os números sorteados no último sábado.

Veja como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas nas segunda, quartas e sextas-feiras, a partir das 15h.

Os procedimentos são vistoriados de perto por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há platéia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.