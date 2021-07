Beco do Batman passa por obras de drenagem e melhorias em pavimentação

O Beco do Batman está recebendo obras de drenagem e melhorias no pavimento e em calçadas. As ações são realizadas pela subprefeitura Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, e tiveram início na última semana.

A subprefeitura iniciou a implantação de ramal de galeria pluvial, com o objetivo de solucionar o empoçamento de água no local. Para melhorar a vasão em dias de chuva e aumentar o espaço de passagem, a contenção de acesso aos veículos, que antes era feita por malotões, foi substituída por madeira.

Leia também:

Casos de dengue em São Paulo este ano são o triplo do total de 2020

Hospital São Camilo abre vagas de emprego em São Paulo; confira

Além disso, as obras também contemplam o reparo em calçadas, com a retirada de obstáculos e construção de rampa de acessibilidade na entrada da Rua Harmonia e adequação da via em paralelepípedo, mantendo o pavimento original.

As intervenções são realizadas por duas equipes já contratadas para os trabalhos da subprefeitura. Equipes de zeladoria também estão no local realizando corte de mato e grama e conservação dos dois jardins.