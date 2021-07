Hospital São Camilo abre vagas de emprego em São Paulo; confira

O Hospital São Camilo está com 10 vagas de emprego abertas em São Paulo.

A rede hospitalar oferece benefícios como vale-transporte, vale-alimentação e plano de saúde. A contratação é no regime CLT.

Há uma posição exclusiva para PCD (pessoa com deficiência).

Confira as oportunidades disponíveis:

Estagiário de Serviço Social;

Telefonista – PCD;

Técnico de BMS;

Coordenador de Manutenção;

Técnico de Enfermagem Uti Infantil;

Técnico de Enfermagem Uti Adulto;

Técnico de Enfermagem (Unidade de Clínica Médica);

Auxiliar de Atendimento Hospitalar;

Assistente Contábil;

Técnico de Enfermagem.

Os interessados devem acessar o site de inscrição e cadastrar seu currículo atualizado. Por lá, é possível ainda checar os pré-requisitos para cada posição, bem como as atividades a serem exercidas no dia a dia do ofício, salário e benefícios.

Gerdau tem vagas abertas de emprego e estágio

A Gerdau, empresa produtora de aço, tem 20 vagas abertas, entre emprego e estágio, pelo Brasil.

As funções estão localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais e Paraná.

A empresa procura talentos para atuar nas áreas de Vendas, Operação, Comercial, Logística e Administração.

Entre os cargos disponíveis estão Torneiro Especializado III, Operador I, Vendedor Externo, Vendedor Interno, Estagiário de Atendimento Comercial/Logística, Técnico de Manutenção Mecânica, Estagiário Técnico na área de Almoxarifado, Estagiário em Vendas, Estagiário em Administração, Vendedor Externo(a) Construção Civil, Auxiliar Administrativo, Técnico de Manutenção de Máquinas Móveis (Diesel-Máquinas Pesadas), Operador de Ponte Rolante e Operadora de Produção

Se interessou por alguma das vagas acima? Para se inscrever, basta acessar o link. Boa sorte!

Tecnologia é a sua praia? Tem vaga para você!

A HypeFlame, empresa criada a partir de uma spin-off da área de tecnologia do Agibank, está com 200 vagas abertas para profissionais de todo o País.

As oportunidades são para trabalho remoto em diversas nas áreas de cyber security, engenharia de dados e software, infraestrutura, UX (user experience), UI (user interface), entre outras.

Os interessados podem participar do processo seletivo acessando o site da empresa.

Dicas valiosas para elaborar um currículo campeão

Freepik

Um bom currículo é fundamenta para garantir uma primeira boa impressão nos processo seletivos.

Confira abaixo algumas dicas de quais informações não esquecer de incluir para chamar a atenção dos recrutadores:

Dados Pessoais: nome completo, idade e estado civil devem aparecer logo no início do documento. É fundamental incluir também telefone e e-mail para que a empresa possa contatá-lo facilmente.

Objetivo: seu objetivo profissional deve ser descrito em apenas uma linha, abordando somente o cargo e a área de interesse. Evite indicar mais de uma área em um mesmo currículo.

Formação acadêmica: coloque o nome da instituição de ensino, nome do curso, data de início e término que frequentou, apresentando-os por ordem de importância (pós-graduação, graduação etc.). Cursos técnicos só devem ser citados se tiverem relação com a área pretendida ou se você não possuir curso de graduação.

Experiência profissional: mencione nome da empresa, cargo, período de atuação e suas atribuições de forma sucinta. Mas esteja atento para a descrição das atividades desenvolvidas, pois é através deste item que o selecionador conhecerá o seu potencial. Coloque-as, se possível, em forma de itens para facilitar a avaliação.

Idiomas: cite apenas o idioma e o nível de conhecimento que possui. Se você estiver estudando algum, deixe isso claro no currículo. Lembre-se que se for necessário para o cargo, você será testado e deverá comprovar o nível declarado.

Informática: coloque o nível real de seu conhecimento técnico das ferramentas de informática e internet. Seja sincero, pois quando as vagas necessitam de algum programa específico, testes podem ser aplicados.

Cursos: cite apenas os cursos relacionados à área de interesse. Coloque o tema e o nome das instituições onde foram realizados.