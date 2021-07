Lotofácil e Quina: veja os números sorteados nesta segunda-feira

Lotofácil e Quina retomam nesta segunda-feira(5) os sorteios regulares, com prêmios de R$ 1,5 milhão e R$ 6,6 milhões, respectivamente, segundo dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Lotofácil nesta segunda-feira (5) são:

01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 17, 21, 23, 25

No sábado, sete sortudos levaram a bolada da Lotofácil. As apostas foram feitas nas cidades de Salvador (BA), Imperatriz (MA), São Jerônimo da Serra (PR), Marília (SP), São Paulo e Aparecida do Rio Negro, em Tocantins. Uma das apostas foi realizada pelo canal eletrônico da Caixa, e não é possível determinar sua origem. Cada um deles levou para casa R$ 189.142,97.

Veja os números sorteados para a Quina desta segunda-feira

A Quina acumulou mais uma vez no sorteio do sábado passado e o prêmio para esta segunda-feira é de R$ 6,6 milhões, de acordo com o site da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira são:

20, 32, 38, 56, 65

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal no sorteio de sábado, 65 apostas acertaram a quadra e cada uma delas ganhou R$ 9.790,83. Outras 5.576 fizeram o terno e levaram para casa R$ 171,62.

Veja como ficou a Super Sete

Metro World News

A mais nova loteria da Caixa Econômica Federal, a Super Sete, vai pagar nesta segunda-feira (5) um prêmio acumulado de R$ 400 mil ao apostador que acertar as 15 dezenas sorteadas.

Os números sorteados para a Super Sete nesta segunda-feira são:

7, 5, 8, 3, 7, 2, 8