Covid-19: São Paulo vai antecipar imunização de pessoas com 40 anos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou nesta segunda-feira que pretende antecipar a vacinação de pessoas com 40 anos para a próxima quarta-feira (dia 7), um grupo estimado em 143 mil pessoas na Capital.

A previsão para início da imunização da faixa com 40 anos era na quinta-feira. “Tínhamos previsto a imunização de pessoas com 40 anos para o dia 8. Tendo em vista que a gente já recebeu 130 mil doses no sábado (3), a gente pode antecipar e fazer a vacinação de pessoas com 40 anos na quarta-feira (7)”, afirmou o prefeito durante visita a um dos megapostos de vacinação da cidade.

Nesta segunda-feira, os postos de saúde da cidade estão vacinando moradores na faixa dos 41 anos.

LEIA TAMBÉM:

Para serem imunizados, os moradores de São Paulo deverão apresentar um comprovante de residência da capital, um documento pessoal, de preferência CPF e o cartão do Sistema Único de Saúde. O comprovante de endereço pode ser em nome de um cônjuge, companheiro, pai ou filhos, desde que seja comprovado por documentos o grau de parentesco.

A Secretaria Municipal de Saúde solicita a todos que vão se vacinar que preencham o pré-cadastro no site VACINA JÁ para agilizar o atendimento dos postos de vacinação e evitar mais aglomerações. No pré-cadastro, o morador deverá fornecer nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

DE OLHO NA FILA

A Prefeitura de São Paulo lançou o site De Olho Na Fila, onde o morador pode checar a fila de espera pela imunização nos postos de São Paulo (UBS, drive-thru e megapostos) e escolher o melhor horário pra tomar a vacina, evitando aglomerações.

Veja a lista completa de Unidades Básicas de Saúde, Megapostos, postos Drive-Thru para se vacinar na cidade de são Paulo clicando aqui.