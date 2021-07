Prefeitura de São Paulo anuncia vacinação de pessoas de 38 e 37 anos na próxima semana

A Prefeitura de São Paulo divulgou nesta quarta-feira (dia 7) que a vacinação de pessoas de 38 anos ocorrerá na próxima segunda-feira (dia 12) e de munícipes de 37 anos na terça (dia 13).

O anúncio foi feito pelo prefeito Ricardo Nunes durante visita ao novo mega posto para vacinação de pedestres montado na FMU Santo Amaro. Ele destacou ainda que mais de 7,6 milhões de doses já foram aplicadas na Capital.

Hoje a cidade de São Paulo começou a imunizar pessoas com 40 anos, público estimado em aproximadamente 134 mil moradores.

Na quinta-feira (dia 8), começa a vacinação de quem tem 39 anos. Nesse grupo, são esperadas 143 mil pessoas.

Na sexta-feira (dia 9) e no sábado (dia 10), acontece a repescagem para que pessoas com 39, 40 e 41 anos que não conseguiram se imunizar nos dias previstos no calendário possam ter acesso à vacina. Nas mesmas datas, quem deixou de tomar a segunda dose – de qualquer grupo – também poderá se vacinar.

De Olho na Fila

A Prefeitura de São Paulo criou um site para os moradores conseguirem consultar como estão as filas nos postos de imunização da cidade de São Paulo. Pela plataforma De Olho na Fila, é possível ver a quantidade de pessoas que aguarda a vacina em cada posto de vacinação e escolher o melhor horário para ir às UBSs (Unidades Básicas de Saúde), evitando aglomerações.

Comprovante de residência

Todas as UBSs e postos de atendimento da cidade de São Paulo foram orientadas e exigir dos moradores a serem vacinados que apresentem atestado de residência da Capital, documento pessoal, de preferência CPF e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). O comprovante de endereço pode estar em nome de cônjuge, pais e filhos, desde que o morador apresente um documento que comprove o parentesco.

Vacina Já

Pelo site Vacina Já, é possível realizar o pré-cadastro, o que agiliza o atendimento no posto e diminui o tempo de espera nas filas. Basta preencher com o nome, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

Veja lista de postos para vacinação em São Paulo clicando AQUI.