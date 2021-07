Feriado de 9 de julho: confira o que abre e o que fecha em São Paulo

Quem mora no Estado de São Paulo pode comemorar que sexta-feira (dia 9) tem feriado. A folga é pela Revolução Constitucionalista de 1932 e não foi antecipada no primeiro semestre na tentativa de conter o avanço da covid-19.

Confira como ficam os serviços:

Bancos

Não haverá atendimento nas agências bancárias, mas as áreas de autoatendimento estarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos.

As contas de consumo e carnês com vencimento no dia 9 poderão ser pagos no próximo dia útil, ou seja, na segunda-feira (dia 12).

Transportes

Metrô, CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e ônibus municipais e intermunicipais da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) vão operar em esquema de feriado, com maior tempo de espera nas plataformas e nos pontos.

Poupatempo

Os postos Poupatempo estarão fechados nesta sexta-feira. O atendimento presencial retorna no sábado (dia 10), mas é preciso realizar agendamento pelo site ou pelo app Poupatempo Digital.

Vacinação na Capital segue

Nos dias 9 e 10 (sexta-feira de feriado e sábado), a Capital vai realizar a repescagem da vacinação contra a covid-19 para as pessoas de 39 a 41 anos e aplicar a segunda dose em todos os outros grupos elegíveis.

Toda a rede de vacinação estará aberta na sexta. No sábado, a vacinação ocorrerá apenas nas 82 AMAs/UBSs integradas. Os endereços e respectivos horários de funcionamento podem ser conferidos aqui.

Quem quiser checar a situação das filas nos postos antes de sair de casa, e assim evitar aglomerações, deve acessar o Filômetro.

Lembrando que é necessário comprovar residência na cidade. Caso o documento esteja em nome de um familiar, é preciso assegurar o parentesco.

Quais foram os feriados antecipados?

Para tentar aumentar o isolamento social, a Prefeitura de São Paulo antecipou, em março deste ano, cinco feriados. São eles: Corpus Christi, Consciência Negra, Aniversário da cidade de 2022, Corpus Christi de 2022 e Consciência Negra de 2022.