Previsão do tempo: temperatura máxima cai um pouco mais em São Paulo nesta quarta-feira

Com a proximidade do inverno, as temperaturas caem um pouco mais na cidade de São Paulo. Nesta quarta-feira (dia 16), a máxima não deve passar dos 19ºC, segundo previsão meteorológica do Climatempo.

A mínima, por sua vez, deve fica em torno dos 14ºC. É bom preparar a blusa para sair de casa ou a pantufa, se você for do time do home office.

O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite também será nublada, com possibilidade de garoa.

Já a umidade do ar varia entre 55% e 89%.

Ainda de acordo com a previsão, o sol nasce amanhã às 6h47 e se põe às 17h28.