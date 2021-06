Polícia prede traficante na comunidade de Heliópolis, em São Paulo

A PM (Polícia Militar) prendeu um homem de 23 anos flagrado com drogas, celulares, simulacro de arma e mais de R$ 5 mil, possivelmente provenientes do tráfico. A ação aconteceu no bairro Heliópolis, na Zona Sul da Capital, no último sábado (dia 12), mas a informação foi divulgada apenas nesta terça-feira (dia 15).

A ação foi deflagrada por uma equipe do COE (Comando e Operações Especiais) que estava em patrulhamento por uma viela, acesso da Rua Pires de Camargo, quando visualizou um suspeito saindo de dentro de um cômodo, no segundo andar de um sobrado de habitação coletiva.

Ao perceber a presença da polícia, o homem pulou da escada para a laje do lado e saiu correndo pelo telhado. Ele, porém, acabou caindo e foi detido.

O suspeito confessou envolvimento com o comércio ilícito de drogas e informou que no imóvel em que estava havia entorpecentes.

Durante buscas foram encontrados um simulacro de arma, que ele admitiu que seria para intimidar os moradores, além de 359 porções de cocaína, 225 de crack e 325 de maconha. Também foram recolhidos R$ 5.014, dez celulares e três carregadores dos aparelhos.

Os materiais foram apreendidos e encaminhados ao IC (Instituto de Criminalística). O homem foi levado ao 26º Distrito Policial (Sacomã), onde foi indiciado por tráfico de drogas.