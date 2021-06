Procurando vagas em TI? Confira as oportunidades disponíveis

Se você é da área de TI (Tecnologia da Informação), boa notícia: o mercado continua aquecido e há boas vagas de emprego disponíveis no mercado. Confiras algumas das oportunidades:

Vianuvem

A Vianuvem, plataforma de workflow digital, está com 15 vagas abertas para os seguintes postos: arquiteto de soluções, executivo de vendas, analista de UI PI, backend Pl, backend Sr, Frontend PI, Frontend Sr, FullStack; Analista de QA Pl, Analista de QA Jr e Analista Pleno Onboarding.

Os interessados podem participar da seleção acessando o site.

Méliuz

A Méliuz, empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e consumidores por meio do seu marketplace e da oferta de serviços financeiros, está com mais de 60 vagas abertas em diversas áreas. São elas: Tecnologia e Produto, Estratégia e Growth, Marketing, Operações, Comercial, Recursos Humanos e Administrativo/Financeiro, para diferentes níveis de senioridade.

As vagas são para atuar no modelo home office. As inscrições podes ser feitas por meio da página de carreiras.

Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia

O Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, empresa que realiza a implementação de soluções digitais, está com mais de 170 vagas abertas. As oportunidades são para aqueles com formação superior nas áreas de Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Análise de Sistemas, Desenvolvimento de Software, Design, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecatrônica.

Os profissionais atuarão como UI/UX design, full stack, IoT, back-end, front-end, protocol, mobile, inteligência artificial, product owner e outros, além das áreas correlatas. É importante ter conhecimentos no idioma inglês, pelo menos nível intermediário.

Os interessados podem participar do processo seletivo acessando o link.

Company Hero

A Company Hero, startup que auxilia empreendedores a digitalizar e diminuir custos de seus negócios durante a pandemia, está com oito vagas em aberto. As oportunidades são para Head de People & Culture, Head de Growth/Produto, Head de Aquisição/Produto, Analista Operacional, Desenvolvedor Python Junior e Pleno, Assistente de Cobrança – Renovação de Contas e UX Designer.

Os interessados podem acessar a página da empresa e se inscrever.

Meu Crediário

O Meu Crediário, fintech que disponibiliza ao setor varejista um sistema de gestão on-line voltado ao crediário das marcas, está com uma vaga aberta para desenvolvedor full-stack.

O candidato precisa ter conhecimento em desenvolvimento back-end e front-end, fazer a análise e documentação de requisitos do produto, participar da definição e priorização do roadmap do produto.

Os interessados podem participar do processo seletivo acessando o site.

Área a todo vapor

Freepik

O setor de tecnologia foi afetada positivamente pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com levantamento do site de oferta de empregos Catho, as carreiras na área tiveram crescimento de até 671% em 2020.

Segundo a pesquisa, que compara a abertura de vagas de 2020 ante 2019, os cargos que mais tiveram crescimento na oferta de posições na cidade de São Paulo foram cientista de dados (671%), desenvolvedor.NET (517%), devOps (460%), web developer (97%) e programador ADVPL (70%).

Para ingressar na área, o segredo é buscar capacitação constantemente. O diploma universitário é sempre bem-vindo, porém há outras formas de se buscar conhecimento.

Segundo especialistas, a graduação, em geral, tem uma profundidade e uma amplitude maior de conhecimento, abordando elementos básicos e estruturantes que darão possibilidades de atuação em diversas áreas. Já os cursos técnicos tendem a ser mais focados no uso de determinadas tecnologias e ferramentas para um propósito mais específico.