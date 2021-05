PROCURADO: Polícia busca homem que matou mulher com 16 facadas

A polícia está atrás do feminicida Lucas Nery de Lima, de 27 anos, que matou com 16 facadas, Janaína Amorim Pereira da Silva, enquanto ela dormia. O crime ocorreu em Santa Bárbara D’Oeste, cidade que fica a 67 km de Itu, interior de São Paulo.

De acordo com o jornal Comando Notícia, o assassinato da jovem de 24 anos foi descoberto no dia 16 de maio depois que a mãe da vítima recebeu uma ligação por volta das 10h com uma voz masculina informando que sua filha havia sido morta.

Confira mais:

A mãe e padrasto da vítima informaram para as autoridades que o relacionamento de Lucas e Janaína era conturbado e ela estava sofrendo agressões. Lucas é usuário de álcool e drogas.

O suspeito fugiu dirigindo Fiat Pálio vermelho e as denuncias podem ser realizadas para a polícia pelo número de telefone 190.