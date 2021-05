A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quinta-feira (dia 6) o concurso 239 da Mega-Sena na semana especial do Dia das Mães. Quem acertar as seis dezenas leva para casa R$ 2 milhões.

Confira o sorteio:

04 – 09 – 17 – 19 – 37 – 60

Na última terça-feira (dia 4), um sortudo de Nova Brasilândia, em Rondônia, abocanhou sozinho R$ 37.429.107,24 na Mega-Sena.

Outras 152 pessoas ficaram a apenas um número de dividir essa bolada. Elas fizeram cinco pontos e ganharam R$ 17.748,32 cada um.

Já a quadra pagou R$ 515,50 a 7.476 apostas.

Os números sorteados na última Mega-Sena foram 04, 07, 13, 25, 36, 58.

Lotofácil

Já a Lotofácil, concurso 2223, sorteou nesta noite prêmio estimado no valor de R$ 1,5 milhão. Para levar a quanta é precisa acertar os 15 números.

Veja o resultado:

01 – 04 – 05 – 07 – 08

09 – 11 – 12 – 14 – 18

20 – 21 – 22 -24 – 25

Uma única aposta feita na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, levou ontem prêmio de R$ 1.328.248,76 da Lotofácil.

Duzentos e setenta e sete apostadores acertaram 14 pontos e cada um ganhou R$ 1.436,32.

A loteria pagou ainda R$ 25 para 11.408 pessoas que acertaram apenas 13 números

Veja os números sorteados nesta quarta-feira.

Quina

A Quina, por sua vez, pode deixar alguém R$ 1,6 milhão mais rico hoje. Basta acertar as cinco bolas que saíram do globo no concurso 5557.

Veja aqui:

10 – 28 – 39 – 44 – 62

Embora ninguém tenha levado o prêmio principal no sorteio da última quarta-feira (dia 5), 46 apostas fizeram a quadra e cada uma ganhou R$ 9.398,62.

Outros 3.669 apostadores acertaram o terno (três pontos) e receberam prêmios individuais de R$ 177,19.

Os números sorteados na Quina ontem foram 25, 31, 34, 39, 65.

Dupla Sena

Reprodução

O concurso 2219 da Dupla Sena pode pagar R$ 1,1 milhão na noite de hoje. Confira abaixo os resultados:

Primeiro sorteio: 04 – 11 – 22 – 23 – 27 – 41

Segundo sorteio: 01 – 11 – 22 – 34 – 40 – 48

Na última terça-feira (dia 4), ninguém acertou as seis dezenas de ambos os sorteios.

No primeiro, contudo, seis pessoas fizeram cinco acertos e levaram R$ 9.160,97. Outras 495 apostas ganharam R$ 126,90 por terem marcado quatro pontos.

O segundo sorteio pagou R$ 2.909,95 pessoas que fizeram a quina e R$ 79,81 a 787 apostas que marcaram a quadra.

Perdeu o sorteio passado? Recupere aqui.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã correm os sorteios da Lotofácil, Quina, Super Sete e Lotomania. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Boa sorte!