A Lotofácil, concurso 2222, pode pagar na noite desta quinta-feira (dia 5) R$ 1,5 milhão ao felizardo que acertar as 15 dezenas sorteadas.

Confira aqui:

02 – 04 – 05 – 06 – 07

08 – 09 – 10 – 12 – 13

14 – 19 – 22 – 23 – 24

Uma aposta feita na cidade de Brusque, em Santa Catarina, levou o prêmio principal da Lotofácil de ontem. Ele abocanhou nada mais nada menos do que R$ 1.117.758,21.

Outros 326 apostas acertaram 14 dezenas e ganharam prêmios individuais de R$ 1.027,03.

A Lotofácil pagou ainda R$ 25 para 10.696 pessoas que acertaram 13 dezenas.

Também teve Quina

Já a Quina, concurso 5556, pode pagar R$ 700 mil àquele que adivinhar a sequência de cinco números.

Veja o resultado:

25 – 31 – 34 – 39 – 65

No sorteio da última terça-feira (dia 4), dois apostadores acertaram a faixa principal e receberam R$ 5.728.157,58 cada. Eles são de Guiratinga, no Mato Grosso, e da cidade do Rio de Janeiro.

Cento e vinte e cinco pessoas fizeram a quadra (quatro pontos) e cada uma delas levou R$ 6.802,14.

A Quina pagou ainda R$ 167,02 para 7.655 apostadores que acertaram apenas três números – o chamado terno..

Os números sorteados ontem foram 12, 18, 67, 68, 71

Super Sete, a mais nova loteria

Mais cedo, a Caixa Econômica Federal sorteou o concurso 87 da Super Sete.

Confira a sequência:

1 – 0 – 9 – 8 – 1 – 2 – 5

Ninguém acertou os sete números e, por isso, o prêmio acumulou em R$ 400 mil para a próxima sexta-feira (dia 7).

Nenhum apostador acertou seis números também. Porém, 30 pessoas adivinharam cinco e receberam R$ 1.431,41.

Quem fez quatro pontos – 679 apostas – ganhou R$ 63,24.

Mega-Sena rolou ontem

Ontem um apostador conseguiu acertar as seis dezenas da Mega-Sena milionária especial da Semana das Mães. O felizardo é de Nova Brasilândia D’Oeste, em Rondônia, e vai colocar no bolso a quantia de R$ 37.429.107,24.

Os números sorteados foram 04, 07, 13, 25, 36, 58.

O sorteio foi bem disputado e outras 152 pessoas ficaram a apenas um número de dividir essa bolada. Eles fizeram cinco pontos e ganharam R$ 17.748,32.

Foram premiados ainda 7.476 apostas que acertaram quatro dezenas. Cada uma delas recebeu a quantia de R$ 515,50.

O próximo sorteio da Mega-Sena corre amanhã. O prêmio é estimado em R$ 2 milhões.

Como funcionam os sorteios

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã correm os sorteios da Mega-Sena Lotofácil, Quina e Dupla Sena. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Boa sorte!