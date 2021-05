A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (dia 4) o concurso 2368 da Mega-Sena. Quem acertar as seis dezenas pode levar para casa a bolada de R$ 38 milhões.

Confira a sequência:

04 – 07 – 13 – 25 – 36 – 58

Nesta semana, excepcionalmente, haverá sorteios da Mega-Sena também na quinta-feira (dia 6) e no sábado (dia 8) por conta da semana do Dia das Mães.

Leia também:

Bruno Covas é extubado e deixa UTI

Termômetros podem chegar a 28ºC nesta quarta-feira em São Paulo, diz previsão

O último sorteio da Mega-Sena foi realizado no último sábado (dia 1º) e não teve ganhadores no prêmio principal.

Sessenta e três apostadores, contudo, “bateram na trave” ao acertar 5 dos 6 números e ganharam, cada um, R$ 40.222,88.

A Mega pagou ainda R$ 795,44 para cada um dos 4.551 apostadores que fizeram apenas quatro acertos no sorteio anterior.

Os números sorteados no último sábado para a Mega-Sena foram 05, 23, 29, 34, 53, 60.

Lotofácil

Como de praxe, hoje também foi a vez da Lotofácil. O concurso 2221 pode pagar R$ 1,5 milhão àquele que adivinhar as 15 dezenas.

Veja o sorteio:

01 – 02 – 03 – 04 – 05

08 – 09 – 10 – 12 – 13

16 – 18 – 20 – 22 – 23

Três pessoas dividiram o prêmio principal da Lotofácil de ontem. Os sortudos eram das cidades de Crateus, no Ceará, São José do Rio Pardo (SP) e o terceiro fez sua aposta pelo canal eletrônica da Caixa. Cada um deles ganhou R$ 1.044.027,90.

Também foram premiados os apostadores que acertaram 14 dezenas. Foram 486 apostas que ganharam, individualmente, R$ 1.171,38.

Outras 176.888 apostas acertaram 13 números e levaram, cada uma, R$ 25.

Veja os números sorteados para a Lotofácil no sorteio desta segunda-feira.

Quina

A Quina, concurso 5555 sorteou neste noite prêmio avaliado no valor de R$ 11,5 milhões. Será que você foi o felizardo da vez?

Veja aqui as dezenas sorteadas:

12 – 18 – 71 – 67 – 68

Ninguém adivinhou as cinco dezenas do concurso de ontem e, por isso, o prêmio acumulou para hoje.

Entretanto, 142 apostas marcaram quatro número e ganharam R$ 6.074,39

O terno (três pontos), por sua vez, pagou R$ 146,91 a 8.829 jogadores.

As dezenas sorteadas ontem foram: 09 – 13 – 66 – 72 – 74.

Lotomania

A Lotomania, concurso 2175, sorteou nesta noite prêmio de R$ 7,7 milhões. O montante vai para quem acertar as 20 dezenas.

Veja o resultado:

01 – 05 – 06 – 19 – 20

22 – 26 – 28 – 31 – 37

40 – 46 – 54 – 55 – 57

59 – 66 – 75 – 87 – 92

Na última sexta-feira (dia 30), não houve acertadores da faixa principal.

Oito apostas ganhadoras R$ 46.374,99 cada por terem marcado 19 pontos.

Aos que pontuaram 18 dezenas foi pago R$ 1.825,79 – caso de 127 apostas.

Perdeu o último sorteio da Lotomania? Recupere aqui.

Dupla Sena

Por fim, a Dupla Sena, concurso 2218, pode pagar R$ 900 mil nesta noite.

Confira os sorteios:

1º sorteio: 02 – 14 – 34 – 36 – 40 – 44

2º sorteio: 12 – 17 – 19 – 20 – 26 – 36

Na quinta-feira passada (dia 29), ninguém acertou as seis dezenas de ambos os concursos.

No primeiro, porém, a loteria pagou R$ 2.695,30 a 14 apostas que marcaram cinco pontos e R$ 79,27 a 544 pessoas que acertaram quatro delas.

Já no segundo sorteio, duas apostas fizeram cinco acertos e receberam R$ 16.980,37 e 276 jogadores marcaram quatro pontos e levaram R$ 156,24.

Veja como foi o último sorteio da Dupla Sena.

Como funcionam os sorteios da Caixa

Os sorteios das loterias acontecem no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo, a partir das 20h. A exceção é a Super Sete, cujo sorteio é realizado à tarde apenas às segunda, quartas e sextas-feiras.

Os procedimentos são vistoriados por dois auditores populares, que fiscalizam os sorteios e os validam. Atualmente não há plateia por conta das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

O Metro World News acompanha todos os sorteios da semana e divulga os resultados em tempo real no site e nas redes sociais.

Amanhã correm os sorteios da Lotofácil, Quina e Super Sete. As apostas podem ser feitas até as 19h, em qualquer casa lotérica do País ou pelo site Loterias Online. Boa sorte!