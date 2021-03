O governador João Doria confirmou nesta segunda-feira que o Instituto Butanta de São Paulo está desenvolvendo uma nova fórmula para fabricar uma vacina contra a covid-19, até agora chamada de ButanVac.

O Instituto deve pedir ainda nesta sexta-feira autorização para a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para iniciar a fase de testes. Doria disse nesta sexta-feira que o governo de São Paulo vai protocolar um pedido junto à Organização Mundial de Saúde para que o órgão acompanhe os testes da fase 1,2 e 3 da vacina.

Os testes pré-clínicos em animais já foram realizados. Os testes da fase 1 e 2, que avaliam a segurança e as capacidade de imunizar o paciente, devem envolver 1,8 mil pessoas. Após a terceira fase, na qual é medida a eficácia da vacina, o Instituto já pode pedir o uso emergencial e o registro final da vacina.

Para produzir a vacina, o Butantan se aliou a um consórcio internacional e espera ter capacidade de produzir a maior parte dos imunizantes usados na nova vacina.

O governo espera ter a vacina pronta para iniciar a vacinação até julho deste ano e espera oferecer até 40 milhões de doses da ButanVac.

“Essa é uma vacina prioritariamente para o Brasil e brasileiros, depois atenderemos outras nações que também sofrem com a covid-19 “, disse Doria.

Segundo o governador, o Butantan foi selecionado para produzir o novo imunizante porque a tecnologia necessária para a produção é a mesma da vacina da gripe, já desenvolvida pelo Instituto.

CoronaVac

No final do ano passado, o Instituto Butantan fechou uma parceria com o laboratório chinês Sinovac e já entregou ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde cerca de 27,8 milhões de doses desde janeiro.

Vacinação em São Paulo

Nesta sexta-feira, idosos com idades entre 69 e 71 anos começam a tomar a vacina contra covid-19 em todo o estado de São Paulo.

Na capital, o público estimado em 245,3 mil idosos podem se vacinar em qualquer uma das 468 Unidades Básicas de Saúde espalhadas pela cidade, nos 19 postos de drive-thru, nos 17 Serviços de Assistência Especializada (SAE) e nos três centros-escolas.

De acordo com o atual calendário da Secretaria da Saúde do Estado, policiais e agentes de segurança serão vacinados no próximo dia 5 de abril e professores e agentes de educação com mais de 47 anos a partir do dia 12 de abril.

Pré-Cadastro

Para se vacinar, o idoso precisa apenas apresentar documento de identificação com foto e data de nascimento e o CPF. A Secretaria municipal da Saúde pede a todos que façam o pré-agendamento no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br), que tem o intuito de agilizar o atendimento e evitar aglomerações nos postos de vacinação.

A Secretaria também pede que as pessoas evitem irem todas nesta sexta aos postos para se vacinarem para evitar longas filas. É possível se vacinar nos postos em qualquer dia da semana, diminuindo o risco de exposição.