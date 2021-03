A Polícia Federal abriu inquérito para investigar o caso de empresários mineiros que supostamente adquiriram e tomaram doses de vacinas contra a covid-19 sem repassar os imunizantes ao Sistema SUS (Sistema Único de Saúde). O caso foi relevado em reportagem da revista Piauí publicada na quarta-feira.

Segundo a revista, o grupo formado por políticos e empresários do setor de transportes adquiriu doses da Pfizer e aplicou secretamente em 50 pessoas. Um dos que teriam recebido a dose foi o ex-senador e ex-presidente da CNT (Confederação Nacional do Transporte) Clésio Andrade. “Estou com 69 anos, minha vacinação (pelo SUS) seria na semana que vem, eu nem precisava, mas tomei. Fui convidado, foi gratuito para mim”, disse à Piauí.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

Ontem, um vídeo da suposta vacinação chegou nas mãos da Polícia Miliar de Minas Gerais, que abrirá uma ocorrência para também investigar o caso.

As doses da Pfizer contratadas pelo Ministério da Saúde ainda não chegaram ao país. A farmacêutica nega “qualquer venda ou distribuição de sua vacina contra a covid-19 no Brasil fora do âmbito do Programa Nacional de Imunização”.