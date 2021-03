Planejado para fazer a cidade desacelerar e, com isso, colocar um freio também na velocidade de transmissão da covid-19, o megaferiado começa nesta sexta-feira (26) na capital e vai até o próximo dia 4 de abril.

O período de 10 dias sem nenhum dia útil foi determinado a partir da antecipação de cinco feriados municipais, deste e do ano que vem, que serão emendados com dois fins de semana e com as festividades de Páscoa, no encerramento da folga forçada.

A ideia é reduzir a circulação da população e o funcionamento das atividades para fazer subir a taxa de isolamento, hoje em 42%.

A mesma estratégia será adotada pelos municípios do ABC, que começam o seu megaferiado amanhã e criaram até uma restrição adicional: vão proibir o comércio de bebidas alcoólicas no período.

Embora o momento não seja de curtição, cidades do interior e do litoral já se movimentam para barrar a entrada de moradores da Grande São Paulo a passeio.

A Baixada Santista está em lockdown e as prefeituras pediram aos turistas que não viagem. As praias estão fechadas, a operação descida pela Anchieta-Imigrantes ficará suspensa até 4 de abril e algumas cidades vão impedir a entrada de vans e ônibus de turismo e até mesmo de carros com placas de fora.

No litoral norte, Ilhabela vai exigir teste negativo de covid-19 dos visitantes enquanto São Sebastião fará testes rápidos. No interior, as cidades da Região Metropolitana de Campinas terão barreiras sanitárias contra turistas da Grande São Paulo.

Funcionamento dos serviços no megaferiado

Saúde

Todas as unidades municipais e estaduais vão funcionar normalmente durante todos os dias. Parte dos serviços vai fechar ou atender em esquema de plantão, mas só no dia 2 de abril, no feriado da Paixão de Cristo

Rodízio de veículos

Vai operar normalmente, dentro do novo horário, com restrição valendo

entre 20h e 5h do dia seguinte

Transportes público

Ônibus, metrôs e trens irão operar normalmente

Comércio

Os serviços considerados essenciais, como supermercados e farmácias, devem funcionar normalmente. Os demais, que já estão impedidos de atender clientes presencialmente por conta das restrições da fase emergencial, podem decidir se continuam ou não com a operação remota, por delivery ou drive-thru

Feiras-livre

Funcionam normalmente

Escolas

As redes estadual e municipal estão em recesso. Na rede privada, cada escola está livre para decidir se continua com as aulas remotas ou se interrompe as atividades

Bancos

Vão abrir, mas dentro das restrições que já funcionam na fase emergencial. A recomendação é para que os clientes utilizem os canais digitais. As agências farão a triagem dos clientes que procurarem atendimento presencial e darão prioridade para os casos urgentes ou para recebimento de benefícios sociais, como os da prefeitura, que liberou ontem o auxílio emergencial municipal. Fique atento: as contas com vencimento nas datas dos feriados antecipados continuam com o mesmo prazo

Correios

Os serviços de postagem e distribuição de cartas e encomendas serão realizados normalmente. Para o funcionamento das agências, os Correios recomendam a consulta no https://mais.correios.com.br/app/index.php

Detran.SP, Poupatempo e Sabesp

Vão funcionar normalmente, mas apenas pela internet, pois o atendimento de forma presencial segue suspenso

Cultura e lazer

Bibliotecas, centros culturais, museus, teatros e cinemas, assim como parques e centros esportivos, continuarão fechados por conta da fase emergencial