Três pacientes internado com coronavírus que fizeram nebulização com hidroxicloroquina morreram nesta quarta-feira no Hospital Nossa Senhora Aparecida, de Camaquã, no Rio Grande do Sul, segundo notícia do G1.

De acordo com a diretoria do hospital, eles apresentaram um quadro de taquicardia ou arritmia logo após o procedimento, que piorou o quadro geral do paciente, levando-os a óbito.

O procedimento foi aplicado pela médica Eliane Scherer, que está sendo investigada pelo Conselho Regional de Medicina e pelo Ministério Público por apoiar o procedimento.

A médica foi elogiada na última sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro durante uma entrevista a uma rádio do Rio Grande do Sul. . “A doutora me disse e eu já tinha comprovado isso também. Ela falou, muito humildemente, que não é uma ideia dela a questão da nebulização. A primeira vez que ouviu falar foi lá no estado do Amazonas”, disse o presidente.

O uso da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19 já foi descartado em estudos feitos em diversas partes do mundo no ano passado. A Organização Mundial de Saúde (OMS) já havia recomendado que o medicamento não fosse usado para prevenção da doença.

Os pacientes submetidos à nebulização com hidroxicloroquina conseguiram liminar na Justiça para obrigar o hospital a aplicar o medicamento. O pedido foi concedido desde que os familiares assinassem um termo eximindo o hospital da responsabilidade.

Diante da autorização da Justiça, o hospital ampliou a aplicação para outros paciente que também solicitaram, mediante a assinatura do termo que exime o hospital e esclarece que não existe estudo que comprove a eficiência do medicamento.