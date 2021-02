Hoje tem Dupla Sena; prêmio está acumulado em R$ 700 mil

A Dupla Sena, concurso 2201, está acumulada e pode pagar na noite deste sábado (dia 27) R$ 700 mil.

O sorteio é realizado a partir das 20h no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas espalhadas pelo país ou pela internet.

O Metro World News acompanha o sorteio em tempo real e divulga os resultados imediatamente. Não perca!

Na última quinta-feira, ninguém acertou as faixas principais nem do primeiro nem do segundo sorteio.

No primeiro sorteio, oito apostadores marcaram cinco dezenas e receberam R$ 4.404,86.

Já no segundo, a mesma quantidade de pontos foi feita por quatro pessoas, que levaram R$ 7.928,75 cada uma.

Veja o sorteio passado.