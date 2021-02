Lotofácil: concurso 2168 sorteio prêmio de R$ 1,5 milhão

A Lotofácil, concurso 2168, sorteia neste sábado (dia 27) prêmio estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas.

O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas espalhadas pelo Brasil ou pela internet, no portal Loterias Caixa. A aposta simples, com 15 números, custa apenas R$ 2,50.

No último sorteio, realizado ontem, um apostador de Turvo, em Santa Catarina, acertou as 15 dezenas e recebeu R$ 1.414.258,84.

Outras 273 pessoas ganharam R$ 1.551,74 por terem adivinhado 14 números.

