Mega-Sena pode pagar R$ 50 milhões neste sábado

A Mega-Sena, concurso 2348, pode pagar nada mais nada menos do que R$ 50 milhões ao sortudo que acertar as seis dezenas sorteadas na noite deste sábado (dia 27).

O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h.

Leia também:

O Metro World News acompanha e divulga o resultado em tempo real no site e em suas redes sociais.

As apostas podem ser feitas até 19h nas casas lotéricas do País ou pela internet, no portal Loterias Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, sai por R$ 4,50.

No último sorteio, realizado na quarta-feira (dia 24), ninguém acertou a faixa principal, e o prêmio acumulou.

Senta e quatro apostadores adivinharam cinco dezenas e ganharam R$ 46.850,78.

Outras 5.504 pessoas marcaram quatro números e levaram R$ 899,85.

Confira como foi o último sorteio.