Homem é detido acusado de arremessar cabeça humana decepada da janela de seu apartamento

A polícia de Toulon, cidade localizada na França, prendeu recentemente um homem suspeito de um crime brutal e que chocou os moradores. Segundo informações levantadas, ele teria arremessado uma cabeça decepada dentro de um caixa, da janela de seu apartamento.

Após pessoas que passavam pelo local notarem o que havia acontecido e o conteúdo da embalagem, a polícia foi acionada e quando chegaram ao endereço, o homem apareceu em sua janela com as mãos repletas de sangue. Ele foi detido e de acordo com detalhes compartilhados, não estava armado.

Segundo a polícia, no local em que teria ocorrido o crime, estavam somente o homem, que não teve a identidade revelada, e o corpo da vítima.

A polícia trabalha agora para entender o que de fato motivou o assassinato, se o homem detido foi o responsável por protagonizar o ataque e constatar se havia mais alguém.

Em declaração oficial, Hubert Falco, prefeito de Toulon, condenou o ato e o classificou como “indescritível”.