Crime brutal: Mulher é presa suspeita de matar filha de 5 anos; menina teve olhos e língua arrancados

Uma mulher, mãe de uma criança de 5 anos, foi presa recentemente, no município de Maravilha, Alagoas, suspeita de ter assassinado a própria filha em um crime brutal.

Segundo informações levantadas, Josimare da Silva, a mãe, sofria transtornos psiquiátricos e o ataque teria acontecido supostamente em um momento de surto.

De acordo com o relato do delegado Carlos Reis, os agentes que encontraram a menina, Brenda Carollyne da Silva, afirmaram que ela possivelmente teve parte da língua e os olhos arrancados com uma tesoura. “Quando os militares chegaram ao local, a mãe estava rezando”, acrescentou o oficial em um comunicado emitido.

Presa em flagrante, Josimare foi autuada pelo delegado plantonista, Walter Fontes. A última informação sobre a mãe da criança é de que ela aguardava transferência para a Delegacia Regional de Santana e logo após, para o presídio feminino Santa Luzia (Com Extra).