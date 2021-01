Marido é esfaqueado após esposa confundir ela mesma com suposta amante em imagem

Uma confusão com uma foto deixou uma mulher mexicana presa, suspeita de esfaquear o próprio marido, após identificá-lo com uma “amante”. O caso que repercutiu, chamou a atenção por um simples fato: tudo não passava de um engano e a pessoa que aparecia com o esposo nas imagens era na verdade ela, só que mais nova.

Segundo informações levantadas, o homem, identificado como Juan, sofreu vários ataques da mulher, antes de conseguir retirar a faca de suas mãos e explicar o que de fato estava acontecendo.

Por sorte, a polícia foi acionada pelos vizinhos que ouviram os gritos e conseguiu intervir na situação.

Não foram revelados detalhes sobre o atual estado de saúde de Juan.

Leonora, como é conhecida a esposa, foi detida pelos policiais e agora está sob investigação pelas autoridades locais (Com Diario de Yucatán).