De mãos dadas, casal de idosos morre de Covid-19 com poucos minutos de diferença

Dick e Shirley Meek, um casal de idosos moradores de Ohio, Estados Unidos, faleceu recentemente após serem infectados pelo novo coronavírus. A situação ocorreu poucos dias após celebrarem 70 anos de casados.

Em entrevista à WMC 5, Kelly Meek, uma das filhas do casal, relatou que no começo do ano os pais disseram que acreditavam ter indícios de um resfriado e em 8 de janeiro receberam o diagnóstico positivo para Covid-19.

Devido a complicações, Dick, 90, e Shirley, de 87 anos, foram levados ao Hospital Riverside, local em que foram colocados em quartos separados para receberem os respectivos tratamentos.

Leia também:

Embora toda a insistência da equipe médica, o casal chegou a um quadro irreversível e que o falecimento já era previsto. Pensando nisso, as filhas solicitaram ao centro hospitalar, se possível, que os dois fossem mantidos em um mesmo quarto em seus momentos finais.

“Mamãe foi a primeira”, comentou Debbie Howell. Ela ainda continuou: “Eles estavam de mãos dadas. A enfermeira colocou a cabeça da mamãe no ombro do meu pai e disse a ele 'Dick, pode ir agora. Shirley está esperando por você. Ele faleceu em poucos minutos”, finalizou.

Por fim, de acordo com informações levantadas, o casal Meek estava na fila de espera aguardando as orientações para a vacinação e faleceu 3 dias antes de sua nomeação.