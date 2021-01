Covid-19: enfermeira adia aposentadoria para ajudar na pandemia e morre com a doença

A enfermeira Betty Grier Gallagher, dos Estados Unidos, ia se aposentar em 2020. Afinal: ela já havia contribuído por mais de 50 anos com o seu país.

Entretanto, com o início da pandemia, a Sra. Gallagher se sentiu na obrigação de adiar os seus planos e ajudar os pacientes que estavam sofrendo com a Covid-19. No entanto, ela também acabou sendo contaminada com o coronavírus e morreu por complicações da doença na véspera do seu aniversário de 79 anos.

Segundo a CNN, a enfermeira, que trabalhava no turno da noite em um hospital do Alabama, era conhecida por se preocupar com os seus pacientes como se fossem parte da sua família. Alguns colegas de trabalho ainda teriam implorado para que ela reconsiderasse a decisão, dada sua idade avançada.

Mas ninguém conseguiu deter o espírito solidário da Sra. Gallagher, que trabalhou ininterruptamente de março a dezembro, quando caiu doente. Ela foi internada no mesmo hospital onde trabalhava, mas acabou morrendo pouco depois.

"Ela não fez tudo isso para aparecer. Ela fez porque ela era quem era. Essa era a sua vocação, esse era o seu propósito na vida." – Declarou Carson Grier Jr, seu filho.