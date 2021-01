Covid-19: Influencer Ygona Moura morre após complicações

A digital influencer Ygona Moura, que estava internada após ser diagnosticada com o novo coronavírus, faleceu hoje (27). A notícia foi confirmada agora a noite pela família através dos stories em sua conta do Instagram.

Nas últimas semanas, antes de dar entrada em um centro médico, a jovem havia sido bastante criticada por debochar da pandemia e incentivar aglomerações.

Mesmo com todos os tratamentos e a insistência médica, ao longo dos últimos dias as notícias não foram animadoras, resultando, infelizmente, hoje no óbito de Ygona.

Não foram revelados mais detalhes sobre o caso até o momento.