Motorista de carro de luxo atropela 4 pessoas e deixa vítima com membro amputado em SP

Um motorista de um carro de luxo da cidade de São Paulo, atropelou quatro pessoas na manhã desta segunda-feira (1). O acidente aconteceu na avenida Giovanni Gronchi, na Zona Sul, por volta das 7h, e deixou uma das vítimas com um membro amputado, segundo afirma o Corpo de Bombeiros.

Todas as outras 3 vítimas do acidente foram socorridas e encaminhadas para centros médicos, local em que receberão os respectivos cuidados.

Não foram revelados detalhes sobre as medidas adotadas com o motorista e nem se há alguma suspeita do motivo que ocasionou o acidente.

