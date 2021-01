Após ser acusado, Nego do Borel realiza exame e afirma que não transmitiu HPV para a ex, Duda Reis

Na última quinta-feira (14) Duda Reis, junto de sua advogada, Izabella Borges, compareceu à Delegacia de Defesa da Mulher, localizada na região central de São Paulo, para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro, Nego do Borel.

Dentre as mais diversas acusações da atriz contra o cantor, que envolvem violência física e psicológica e relação não consentida, está o fato de que supostamente o artista a teria transmitido o Vírus do Papiloma Humano (HPV) — Infecção Sexualmente Transmissível (IST).

Rebatendo em especial esta acusação de Duda, Borel publicou alguns stories em sua conta do Instagram, mostrando um exame realizado no último sábado (16), no qual o resultado em especial para HPV é negativo.

Além de mostrar os exames, o cantor escreveu: “Os últimos dias tem sido de muitas acusações para mim. A minha resposta para tudo isso será provar a minha inocência. E no meio das muitas acusações eu fui acusado de ter transmitido HPV. Como quem não deve não teme, resolvi fazer um exame. E hoje vim aqui apresentar o resultado. Não, eu não tenho e nunca tive HPV, assim como nenhuma outra doença sexualmente transmissível. Se alguém que se relacionou comigo tem, não foi de mim que pegou. Eu e minha equipe estamos trabalhando dia e noite e vamos provar que essas acusações são mentirosas”.

Confira abaixo alguns prints dos stories compartilhados por Nego do Borel e que também foram divulgados por uma página de notícias dos famosos no Instagram.