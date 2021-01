‘Macaca traiçoeira’: Lisa Barcelos denuncia ataques que vem recebendo após polêmica com Nego do Borel

Ontem (15) a influenciadora digital, Lisa Barcelos, apontada como um dos pivôs para o fim do relacionamento e toda a polêmica com o cantor Nego do Borel, se pronunciou através de sua conta no Instagram e deu mais detalhes sobre a situação que está repercutindo.

Em alguns vídeos, a influenciadora esclareceu algumas dúvidas que a maioria tinha. Lisa contou através de seus stories que não era amiga de Duda Reis, como veiculado por diversas páginas de notícias de famosos, embora não ache correto o envolvimento que teve com Borel.

Barcelos reforçou ainda que só teve um contato sexual com Nego do Borel e que não se repetiu.

Devido a toda a repercussão que o caso recebeu, a digital influencer afirma que vem recebendo diversas mensagens de ameaça e xingamentos em sua conta no Instagram. Confira abaixo um print compartilhado por Lisa que mostra algumas das manifestações recebidas.