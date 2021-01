'Eu nunca a agredi': Nego do Borel se pronuncia e rebate acusações da ex, Duda Reis; saiba tudo

Nego do Borel usou hoje (14) seu perfil no Instagram para se pronunciar sobre as manifestações de sua ex-companheira, Duda Reis.

Embora o término do casal por si só já tenha sido polêmico, o caso se intensificou na última terça-feira (12) após o vazamento de algumas mensagens de áudios com relatos íntimos de uma suposta traição do cantor, com a influenciadora digital, Lisa Barcelos.

Em um vídeo compartilhado em sua conta do Instagram, o artista afirmou que sim, havia traído a atriz, porém negou as acusações de agressão.

Borel comentou ainda que não entende quais são as motivações de Duda Reis, com toda a manifestação pública feita nos últimos dias e reforça que está adotando todas as medidas legais.

Junto com o vídeo compartilhado, o cantor trouxe alguns prints de conversas que teriam acontecido com a ex e que ilustram algumas de suas afirmações.

O artista afirmou que se sente injustiçado e que irá “até o final para provar quem realmente é”.

Assista abaixo ao pronunciamento completo.