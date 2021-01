‘Odeio pobre e negro, eles fedem’: Duda Reis faz graves acusões contra o ex, Nego do Borel

Ontem (13) Duda Reis, ex do cantor Nego do Borel, usou sua conta no Instagram para fazer um desabafo e dar mais detalhes sobre o relacionamento que mantinha com o artista.

Além de contar que sofria agressões, relatando que “apanhava para depois receber amor”, a atriz disse que Nego do Borel mantém práticas ilícitas, mas reforçou que cabe “à Justiça do país investigar”.

Dentre os destaques do pronunciamento de Duda e que repercutiu entre os internautas, estão os atos voluntários que o cantor compartilhava em suas redes sociais.

Segundo Reis, as iniciativas do artista só tinham por objetivo promover sua imagem e que nos bastidores, ou seja, após finalizar as gravações, ele costumava tratar mal as pessoas. “Ele parava de gravar e dizia: ‘Odeio pobre, odeio negro, eles fedem’. Ué, cadê a representatividade?”.

Confira abaixo um vídeo compartilhado por um perfil de notícias dos famosos no Instagram que mostra mais alguns trechos do pronunciamento de Duda Reis.

