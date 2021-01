BBB 21: Após polêmica nas redes, [FAMOSO] é excluído da lista dos participantes do reality; saiba quem

Ontem (12) Nego do Borel foi um dos principais temas de discussão na internet, isso após o vazamento de alguns áudios nas redes em que demonstram uma suposta traição do cantor, com a influenciadora digital, Lisa Barcelos, enquanto ele ainda tinha um relacionamento com Duda Reis.

E até esta data, ou seja, ontem, o artista era um dos mais cotados para entrar na edição 21 do reality show Big Brother Brasil (BBB), porém de acordo com informações compartilhadas por uma página de notícias dos famoso no Instagram, com base em detalhes divulgados por Leo Dias, Nego do Borel foi retirado da lista do “camarote” (grupo de personalidades da mídia).

“Segundo fontes do Léo Dias, Nego do Borel foi chamado para participar da 21ª edição do Big Brother Brasil, mas quando puxaram sua ficha declinaram com o convite”, escreveu a página no Instagram.

De acordo com detalhes revelados, a produção do programa teria adotado tal decisão, pois a participação do cantor poderia resultar em problemas para a audiência do BBB 21.

Na publicação, alguns internautas também se manifestaram e deixaram comentários do tipo: “Adorei essa notícia” e “Seria ótimo ele participar que o público tirava ele de primeira pra aprender a ser homem”.

Veja abaixo o post feito no instagram.