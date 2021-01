Henri Castelli abre o jogo e fala sobre agressão em Alagoas que o deixou com fratura exposta na mandíbula

Após alguns dias de silêncio e especulações do que supostamente havia acontecido, o ator Henri Castelli apareceu ontem (11) em suas histórias do Instagram para dar mais detalhes sobre a situação ocorrida no dia 30 de dezembro, em Alagoas, e que o deixou com uma fratura exposta.

Em seu relato, Castelli esclareceu que para não preocupar a família, havia afirmado que tratava-se de um acidente de academia, porém após dias do ocorrido e já com uma cirurgia feita, ele resolveu abrir o jogo e contar o que de fato aconteceu.

Mesmo ainda abalado com toda a situação, o artista comentou que estava em um determinado local com seus amigos e de maneira repentina foi puxado pelas costas e agredido. De acordo com o ator e com imagens compartilhadas, trata-se de uma fratura exposta na mandíbula.

Com assistência da equipe médica da Santa Casa de Alagoas e à distância, da cirurgiã dentista, Rana Saleh, Henri recebeu os cuidados prévios para que pudesse cumprir sua agenda de trabalhos.

Alguns dias depois, o artista passou por uma cirurgia no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. No Instagram, ele afirmou que deveria ficar internado até o último domingo (10), porém recebeu alta antes.

Sobre os envolvidos na agressão, Castelli afirmou que já foram identificados e que alguns deles compareceram para prestar esclarecimentos. O ator reforçou ainda que foram registrados os respectivos boletins de ocorrência e que todos os laudos e documentos serão reunidos em um processo judicial.

Ainda em sua conta no Instagram, Henri fez uma publicação com fotos e detalhes do ocorrido, além de uma nota oficial de seu advogado, Marcelo Marcochi, e da cirurgiã dentista. Confira abaixo.