Em nova entrevista, Nego do Borel nega estupro e outras acusações de Duda Reis; assista

Uma nova entrevista de Nego Borel ao jornalista Leo Dias trouxe mais detalhes sobre a trama que o envolve com a ex, Duda Reis.

Ontem (14) a atriz esteve na Delegacia de Defesa da Mulher, localizada na região central da cidade de São Paulo, junto de uma de suas advogadas, Izabella Borges, para registrar um boletim de ocorrência contra o cantor, além de solicitar uma medida protetiva.

Dentre as acusações que foram feitas por Duda estão: violência física, ameaça e estupro.

Em conversa com Leo Dias, Borel rebateu algumas das acusações da ex. Sobre o suposto crime de estupro, o artista negou ter feito sexo com Reis sem consentimento. Assista abaixo ao trecho da gravação compartilhada por um perfil de notícias de famosos no Instagram (Continua depois do vídeo).

Nas redes sociais, a ex do cantor afirmou que ele possuía um fuzil guardado em sua casa. Confira a seguir o que ele diz sobre.

Por fim, em relação às afirmações de traição, Borel disse que de fato aconteceram.