Estupro e agressão: Boletim de ocorrência de Duda Reis contra Nego do Borel revela detalhes polêmicos; confira

Ontem (14) Duda Reis, acompanhada de uma de suas advogadas, Izabella Borges, compareceu à Delegacia de Defesa da Mulher, localizada na região central da cidade de São Paulo, para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-companheiro, o cantor Nego do Borel.

Em relato à polícia, a atriz contou em detalhes como era sua relação com o cantor e disse que todos os conflitos se iniciaram no carnaval de 2018, em que ela teria ido ao sambódromo sem o artista e devido a isso, teria sido agredida física e verbalmente. Duda reforçou ainda que esta não foi a única vez que tudo aconteceu e afirmou que os ataques de Borel teriam sido reproduzidos também na frente de amigos, ou seja, há supostamente testemunhas.

Reis relatou ainda que devido aos problemas enfrentados com o artista, ela teria desenvolvido distúrbios alimentares, como a anorexia, e doenças psiquiátricas, como a depressão.

Duda afirmou também em seu depoimento à polícia que foi vítima de relações não consentidas (estupro), pelo ex. Ela exemplificou uma viagem que fizeram para Portugal, em agosto de 2018, em que já fazendo uso de medicamentos controlados e “dopada” (termo utilizado no boletim), ela pedia para que não tivessem relações sexuais, porém não foram respeitadas suas solicitações. A artista disse ainda que era orientada por Nego do Borel a ingerir os medicamentos em maior dosagem da recomendada pelos médicos.

Nas redes sociais, Duda Reis havia dito que o cantor ameaçava seus pais de morte e em seu boletim de ocorrência contou que o mesmo acontecia com ela e que inclusive, na viagem de Portugal foi vítima de agressão.

Mediante as acusações feitas ao ex-companheiro, o cantor Nego do Borel, a atriz pede agora uma medida protetiva.

Além de Izabella Borges, Duda Reis será representada pela ex-BBB, Gizelly Bicalho, que também é advogada.