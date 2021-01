Soco na costela e enforcamento com carregador: Mais uma ex faz denúncia grave contra Nego do Borel

Ontem (17) o programa Fantástico exibiu uma entrevista completa sobre o caso que envolve Nego do Borel e sua ex, Duda Reis. Além de reforçar o que já havia compartilhado em suas redes sociais e no boletim de ocorrência registrado na última quinta-feira (14) na Delegacia de Defesa da Mulher, localizada em São Paulo, a atriz compartilhou mais informações sobre como era seu relacionamento com o cantor.

Agressões físicas, estupro e violência psicológica estão entre as principais acusações feitas por Duda contra Borel.

Para reforçar as afirmações de que foi forçada a ter relações sexuais sem consentimento, em especial quando estava sob efeito de medicamentos, Reis lembrou de uma gravação compartilhada por Nego do Borel em que ela aparentemente está dopada (termo utilizado no boletim de ocorrência). O vídeo foi exibido na reportagem.

Além do relato de Duda, o ponto que chamou a atenção na reportagem foi que outra ex do cantor, Swellen Sauer, que já foi sua assessora, apareceu e também relatou agressões de Borel.

Swellen contou que o artista tinha um comportamento bastante agressivo e que não aceitava ser contrariado.

Sobre as acusações de agressão, Sauer narrou alguns exemplos, dentre eles uma situação em que ela teria levado um soco na costela no camarote de uma boate. Ela acrescentou ainda outro fato no qual em um ataque de ciúmes, Nego do Borel havia tentado enforcá-la com um carregador de celular.

O artista também foi entrevistado e rebateu as acusações. Ao ser questionado pela jornalista se suas ex-companheiras estavam mentindo, Borel disse: “Muitas coisas elas estão mentindo. Eu traí, assumo meu erro, peço perdão, desculpa para Duda”.

Todas as acusações feitas anteriormente, em especial por Duda Reis, estão sob investigação pela polícia.