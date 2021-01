Revoltada, Duda Reis se pronuncia e diz que Nego do Borel não tem respeitado medida protetiva

Após registrar um boletim de ocorrência na última quinta-feira (14) contra o ex-companheiro, Nego do Borel, Duda Reis havia solicitado e conseguido uma medida protetiva contra o cantor.

De toda forma, mesmo com a ordem judicial que garante além da não aproximação, a proibição de qualquer tipo de citação sobre a ex, a atriz veio hoje às suas redes sociais se manifestar e dizer que o artista não está respeitando a decisão.

Revoltada com um áudio vazado em que conversa com uma amiga, no qual atribui a Borel a responsabilidade do feito, Duda aproveitou para falar sobre as insistentes tentativas dele em contatá-la.

Vamos compartilhar abaixo a manifestação feita pela digital influencer hoje em sua conta do Instagram, que foi divulgada por um perfil de notícias dos famosos.