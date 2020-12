Enxame de abelhas invade abrigo e mata 5 cães no interior de SP

Um enxame de abelhas atacou um abrigo de animais em Nova Odessa, interior de São Paulo, e matou cinco cães no último domingo. Outros 5 estão feridos em estado grave.

No momento do ataque das abelhas, duas voluntárias estavam no local e também foram muito picadas pelas abelhas. Elas foram levas ao hospital e passam bem.

Os cães feridos estão internado em uma clínica e através das redes sociais o presidente da Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa pediu ajuda para pagar a internação dos animais.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para localizar e retirar o enxame de abelhas do local.