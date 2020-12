Músico é encontrado morto em pose de ioga e com a boca e os olhos abertos

O músico John Getty, neto do bilionário J. Paul Getty, cuja fortuna é avaliada em US$ 5 bilhões, foi encontrado morto em um quarto de hotel de luxo no Texas, nos Estados Unidos.

O que intrigou na polícia é que Getty foi encontrado em posição de ioga, com as pernas cruzadas e os pés para cima, com a boca e os olhos abertos e nenhum sinal de violência física, de acordo com informações do site Daily Mail.

No quarto não foi encontrado nenhuma evidência de assassinato e a polícia aguarda o laudo da perícia médica para descobrir a causa da morte.

Funcionários do hotel alertaram a polícia quando o músico deixou de atender as chamadas da recepção por dias.

A filha de Getty, Ivy, fez uma homenagem ao pai em sua rede social. "Meu pai foi incrível, o homem mais legal que já pousou neste planeta e eu serei para sempre a filha mais orgulhosa”, disse