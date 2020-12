Aneel retoma sistema de bandeiras e conta de luz fica mais cara em todo país

A partir desta terça-feira, volta a valer o sistema de bandeiras tarifárias da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) em todo o país.

De acordo com a agência, passa a valer a bandeira vermelha patamar 2 desde a 0h desta terça, e com isso as casas que usam em média 200 kWh por mês irão gastar R$ 12,50 a mais para quitar a tarifa de energia em dezembro.

O sistema de bandeiras estava suspenso desde maio em função da pandemia de coronavírus e a Aneel mantinha a bandeira verde, que não traz custo adicional à conta de luz.

De acordo com a agência, a medida foi tomada em função da queda no nível de água dos reservatórios das hidrelétricas e a retomada do consumo de energia com a volta gradual da atividade econômica.

As bandeiras tarifárias variam de acordo com o custo de geração da energia e vão de verde, sem custo adicional, a vermelho patamar2, com acréscimo de R$ 6,24 para cada 100 quilowatts-hora consumidos.