Caso Richthofen: Filho de Cristian Cravinhos quer que paternidade seja anulada

O filho de Cristian Cravinhos, cuja identidade permanece em sigilo por questões de segurança, entrou na justiça para pedir a anulação da paternidade de Cristian Cravinhos, preso junto com Daniel Cravinhos e Suzane Richthofen, pelo assassinato de Marísia e Manfred Richthofen, em 2002.

Segundo informações do site UOL, o menino que na época do crime tinha apenas três anos, alega ter vergonha e se sentir coagido por ter o nome do pai em seus documentos.

Em 2009, o filho de Cristian Cravinhos conseguiu uma autorização judicial para alterar seu sobrenome, mas hoje busca por meio de assistência judiciária anular a paternidade, excluindo assim sua total ligação com o pai.

O jovem afirma ainda em sua ação que aceita abrir mão de qualquer tipo de pedido de pensão ou uma possível herança.

Sobre o processo, corre atualmente e segredo de justiça e não há nenhuma novidade.

Por fim, ao que se sabe, o último contato do menino com o pai foi em 2010, em uma visita no presídio de Tremembé.