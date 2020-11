Homem é morto por motorista de aplicativo após discussão por bebida

Um homem de 30 anos foi morto ontem (16) por um motorista de aplicativo, após uma discussão. O fato aconteceu na cidade de Ceilândia, no Distrito Federal, pouco tempo depois da vítima e sua esposa deixarem um bar.

Segundo informações do site UOL, Francisco Sampaio e sua mulher haviam solicitado a corrida e quando entraram no veículo, ambos estavam com um copo de cerveja na mão e então o motorista, que não teve a identidade revelada, solicitou que eles jogassem o líquido fora para que não derrubassem no carro. A mulher concordou, porém Francisco não, então o condutor cancelou a corrida e assim iniciou-se uma discussão que foi parar fora do carro.

Em entrevista, Gutemberg Morais, delegado responsável pela investigação, relatou que o motorista acelerou o carro em direção à esposa de Francisco e como reação o homem que foi morto jogou o conteúdo de seu copo no para-brisas do veículo.

Logo após isso, a situação ficou ainda mais tensa, pois o condutor do aplicativo de viagens deu ré e logo em seguida acelerou, atropelando Francisco e prensando-o contra uma parede.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, porém ao chegar ao local do crime, a vítima já estava morta.

Como estava próximo a uma delegacia, o homem correu para se entregar, porém Gutemberg acredita que a atitude foi intencional, para que ele não fosse autuado em flagrante. De toda forma, o oficial reforça que devido a isso, eles não consideram a iniciativa espontânea e o homem responderá por homicídio qualificado.