Horóscopo de dezembro de 2024: previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Dezembro de 2024 chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio Aquário e Peixes. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário

Cuide das dores nas costas. Evite gastar muito. Você se lembra de um amor do passado e deve ter o perdão para ficar em paz.

Não se meta em problemas que não são seus. No mês do seu aniversário suas energias estarão potencializadas, não hesite em receber com alegria os parabéns e presentes das pessoas que mais o amam.

Capricórnio

Um amor o procura e existe a chance de fazer uma viagem. Descanse. Reconheça seus erros e corrija-os para ficar em paz. Um convite.

É melhor ser paciente com as pessoas ao seu redor e ficar longe de pessoas tóxicas. Você terá dias muito corridos no fim do ano, então organize bem o seu tempo e evite pensamentos negativos.

ANÚNCIO

Leia mais:

O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Aquário

Procure não comprar muitos presentes e gaste dinheiro com coisas importantes. Um convite e dias de férias.

Fique longe de pessoas que possuem apenas interesse financeiro. Você resolverá questões jurídicas a seu favor e terá a oportunidade de iniciar seu próprio negócio.

Peixes

Não peça opiniões sobre sua vida e siga seu caminho com confiança. Uma motivação o ajudará a começar a ter uma alimentação mais saudável.

Você será convidado para uma viagem. É hora de crescer e estar no topo com novas oportunidades de emprego. O dinheiro fluirá, evite energias negativas.

Este será um mês de sorte para você, principalmente porque você é um dos signos mais místicos e conectados com a intuição.