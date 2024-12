O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta da Amizade

É hora de romper aquilo que o deseja atado ao passado ou ao que não deu certo e começar a florescer. Sua conexão com as outras pessoas o ensinará e nutrirá de forma muito importante. Não se isole mais e ouça aqueles que se aproximam com algo a dizer. Uma luz importante pode chegar e sua intuição se comunicará.

Virgem – Carta da Culpa

Um caminho o guiará na direção certa a partir de agora! Não permita mais que os fantasmas do passado e a culpa continuem fazendo sua mente e emocional sofrer. É hora de descobrir a harmonia que pode nascer em seu coração e se confortar em sentimentos bons.

Libra – Carta do Florescer

ANÚNCIO

Momento de florescer e de não se apegar a relações do passado que permanecem por conveniência, apego ou obrigação. Libere sua energia para se relacionar com quem vale a pena de verdade.

Escorpião – Carta das Projeções

Não projete mais sua ira ou problemas nos outros, pois isso causará o isolamento e as lágrimas. É hora de olhar para si como um aprendiz, que erra e acerta, abrindo-se com humildade para se conectar com as pessoas e viver dinâmicas que verdadeiramente o entregam felicidade. Não se feche, pois socializar é um caminho fundamental.