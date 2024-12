O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Rebeldia

Momento de se rebelar e sair de situações que o aprisionam, principalmente na rotina e mente. Ser rebelde muitas vezes é priorizar as próprias necessidades, relaxar e deixar de assumir todos os fardos que o impedem de se movimentar com mais leveza, graça e criatividade. Uma resposta importante chegará com essa mudança de atitude.

Capricórnio – Carta do Relâmpago

Algo que parecia certo e estável pode ruir para ensinar a importância de não querer apenas possuir. Lembre-se que algumas coisas são mantidas apenas para que os outros vejam e isso indica que elas são superficiais. Na hora da quebra e das mudanças abruptas é importante se dar conta daquilo que importa de verdade. Você renascerá com muito poder, pode acreditar!

Aquário – Carta do Condicionamento

Existe um apego ou um passado que precisa partir para que o novo tenha chance de florescer. É hora de não insistir em algo que já não encaixa em sua vida e começar a abrir a mente para se deslocar, romper barreiras e sair de armadilhas mentais ou emocionais que o deixam inseguro. Aprecie a verdade de viver o presente.

Peixes – Carta da Transgressão

Comece a sair das relações e pensamentos que o intoxicam e só funcionam baseados em ilusões e interesses que não são nobres. É hora de usar seu tempo para se dedicar a construir uma vida prospera, mas também pacífica. Os caminhos se abrirão muito mais quando suas decisões forem baseadas na honestidade com você mesmo e os outros.