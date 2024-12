O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta das possibilidades

Existem oportunidades e caminhos poderosos se abrindo, mas é preciso estar mais atento para enxergar e ser certeiro em suas iniciativas para conquistar o espaço ou logros que deseja. Lembre-se que sua aprendizagem continua e você não está só, mas chegou o tempo de começar a realizar.

Touro – Carta da Nova Visão

Existe a oportunidade de ver máscaras caindo e conseguir compreender a verdadeira intenção de algumas pessoas. Esteja mais atento ao que sente e ao papel que as pessoas a sua volta tentam representar. A intuição pode ser uma grande aliada e o ajudará a se movimentar com mais verdade, mas sem tirar os pés do chão.

Gêmeos – Carta do Silêncio

Inclua em sua rotina mais momentos de meditação e aprenda a aproveitar a sua própria companhia. É preciso dar um mergulho em seu interior, porque ele quer comunicar algo para você e isso fará muito a diferença em seu caminho; não deixe essa mensagem passar.

Câncer – Carta da Inocência

É hora de esquecer tudo aquilo que o definiu e limitou até aqui. Abrace novamente a aprendizagem e inocência das crianças e de muitos daqueles que são mais velhos e descobriram que o renascimento está presente em muitas fases da vida. Uma vida nova chega.