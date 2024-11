Horóscopo dos Anjos para realizar seus sonhos com amor nesta quarta-feira, 27 de novembro

Anjos e arcanjos se manifestam de muitas maneiras e em momentos diferentes, abra seu coração e preencha-se com a energia que eles emanam quando você os invoca para agradecê-los ou para iluminar seu caminho.

Áries

Arcanjo Haniel

Não se trata de quantas vezes você cai, mas de quantas vezes você se levanta para continuar e ter sucesso. Convoque Haniel para ajudá-lo nesta batalha que você terá que travar.

Touro

Arcanjo Jehudiel

A primeira virtude do conhecimento é a capacidade de enfrentar o que não é evidente e a luta deve ser sua premissa. Jehudiel lhe dará força e poder para seguir o caminho certo.

Gêmeos

Arcanjo Miguel

Remover pessoas negativas e priorizar nossa saúde mental são chaves para o sucesso e a prosperidade. Invoque o anjo Miguel que o ajudará a tomar melhores decisões.

Câncer

Arcanjo Gabriel

É preciso superar o medo para enfrentar os desafios, por isso é preciso acreditar em si mesmo para dar passos firmes. O anjo Gabriel lhe dará o impulso para atingir todos os seus objetivos.

Leão

Arcanjo Azrael

Trabalhar duro o levará mais alto, cuidar da sua saúde mental o levará mais longe, então um pouco dos dois fará de você uma pessoa mais produtiva. Peça paz ao anjo Azrael para que você possa refletir e encontrar soluções.

Virgem

Arcanjo Metatron

Desabafe quando precisar de ajuda. Sua saúde emocional vale mais que qualquer diamante. Metatron é o anjo mensageiro para que a gratidão e a humildade estejam em você.

Libra

Arcanjo Jofiel

Alimente sua mente com energias positivas para que toda a negatividade deste mundo desapareça. O anjo Jofiel lhe dará proteção para seguir em frente.

Escorpião

Arcanjo Raziel

Deixe o passado de lado e inicie uma nova etapa que lhe permitirá aproveitar tudo o que tem ao seu redor. O anjo Raziel lhe dará forças para seguir em frente.

Sagitário

Arcanjo Serafiel

Não espere a tempestade passar, aprenda a dançar na chuva e verá que a vida muda positivamente. O anjo Serafiel será esse guia para purificar o seu coração.

Capricórnio

Arcanjo Shamuel

Levante os braços para o céu e encha-se daquela dose de pensamento positivo para dar coragem à sua mente e caminhar em direção aos seus sonhos. Shamuel é o anjo da vitalidade e da força. Pergunte com fé.

Aquário

Arcanjo Zadkiel

Cuide de suas próprias emoções e nunca as subestime, porque depende de você conseguir tudo o que se propõe a fazer para progredir. Invoque Zaquiel para que você encontre paz de espírito e melhore seu ânimo.

Peixes

Arcanjo Uriel

Não devemos ser o produto das nossas circunstâncias, mas sim o resultado das nossas decisões, por isso é hora de seguir em frente com os seus sonhos. Uriel é a luz para sair do abismo e encontrar o caminho do sucesso e da fé.