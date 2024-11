A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Sagitário – Carta O Diabo

Momento em que os desejos e tentações podem aparecer na vida, principalmente em questões que envolvem amor e relacionamentos. Uma conexão movida por muita atração física e intensidade chega em seu caminho.

Capricórnio – Carta O Mundo

Você é notado e pode estar na boca de outras pessoas. Cuide do seu comportamento para e reputação para que os outros tenham o melhor para falar de você. Alguém o observa.

Aquário – Carta O Julgamento

ANÚNCIO

É momento e encontrar novas portas e perspectivas em sua vida, principalmente naquilo que envolve trabalho e objetivos importantes. Não tenha medo de colocar a mão na massa para começar a realizar seus sonhos.

Peixes – Carta A Torre

Existe uma finalização chegando em sua vida e isso o coloca frente a frente com bases sólidas que estão se desfazendo. Cuide bastante da sua saúde física e sentimental, para poder levar com o equilíbrio esta fase.